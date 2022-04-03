«تعليم مطروح» يكرم الفائز بالمركز الثاني في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمر محمد مدني الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الروضة بإدارة مطروح التعليمية عقب حصوله علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى في إنجاز متميز بحصول أحد أبناء تعليم مطروح على مقعد متقدم في المسابقة اللغوية التي يجرى تنظيمها سنوياً، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية جامعة الدول العربية.

وكيل تعليم مطروح يهنيء الطالب وأسرته

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، خلال لقائه الطالب وأسرته بمكتبه التهاني له وأسرته وسلمه شهادة تقدير، متمنياً له مزيد من التقدم العلمي، وأكد له ضرورة استثمار هذا التميز في المسابقة الوزارية لتحقيق طموحاته في المستقبل، معبراً عن شكره للتعليم العام وتوجيه عام اللغة العربية ومدرسة الروضة تقديراً لهم على جهودهم المتميزة نحو الاهتمام بالطلاب وتحقيق إنجاز علي مستوي الجمهورية وعرفانا بالمجهود المبذول والعطاء المثمر علي مدار العام الدراسي.

دعم النماذج المتميزة في التعليم

وأوضح وكيل الوزارة أن تكريم الطالب عمر مدني يأتي في إطار تشجيع وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم مطروح للنماذج المتميزة التي تشرف المحافظه والتعليم علي مستوى الجمهورية، لافتا أنه سيتم دعم جميع الطلاب على مستوى مدارس المحافظة المتفوقين والمتميزين في الأنشطة والمسابقات المختلفة مثل مسابقة اللغة العربية الفصحى ومسابقة القرآن الكريم ومسابقات المسرح ومسابقات الصحافة ومسابقات الإختراعات والإبتكارات وتوفير الدعم الشامل لهم من الوزارة ومحافظة مطروح بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، بتبنى جميع المواهب وتحفيزهم والوقوف خلفهم ودعمهم بشكل مستمر.