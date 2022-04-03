مسلسلات رمضان 2022.. شخصيات الاختيار 3 تتصدر «تويتر»

ردود فعل إيجابية حققتها مسلسلات رمضان 2022 ومن بينها مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، الذي بدأ عرض أول حلقاته مساء أمس، وحقق إشادات نقدية عديدة وتصدّر المسلسل تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى، إذ كشفت كواليس عدد من الأحداث المهمة التي مرت على مصر في الفترة ما بين 2012 إلى 2013.

ومن بين مسلسلات رمضان 2022، تلقى فريق الاختيار 3 إشادات عديدة بداية من أداء الممثلين عن رأسهم الفنان ياسر جلال الذي أدى شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، بالإضافة إلى الفنان خالد الصاوي الذي يؤدي شخصية خيرت الشاطر أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الشخصيات السياسية التي قدمها المسلسل.

مسلسلات رمضان 2022: تعرف على شخصيات الاختيار 3

وأدى الفنان أحمد بدير دور المشير طنطاوي، بينما جسّد الفنان عبدالعزيز مخيون شخصية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أما الفنان صبري فواز أدى دور الرئيس المعزول محمد مرسي، وجسّد الفنان صبحي خليل شخصية هشام قنديل رئيس وزراء حكومة محمد مرسي، وظهرت خلال الأحداث الفنانة منى عبدالغني والتي جسّدت شخصية السيدة انتصار السيسي.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 والقنوات الناقلة

وتواصل مسلسلات رمضان 2022 عروض الأعمال الفنية، ويذاع الاختيار 3 في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة «ON»، وفي تمام الـ11:20 مساءً على «ON دراما»، وتكون الحلقات متاحة أيضا على المنصة الإلكترونية «Watch IT»، فوز إذاعتها تليفزيونيًا، وينتظر الجمهور في الحلقة الثانية ظهور الفنان أحمد عز، الذي يلعب دور أحد ضباط المخابرات العامة، إذ شهدت الحلقة الأولى ظهور الفنان أحمد السقا بالإضافة إلى كريم عبدالعزيز.