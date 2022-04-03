الاختيار 3 يستعرض حادث رفح الإرهابي.. «إحنا مبناخدش عزا بناخد حق أولادنا»

استعرض مسلسل الاختيار 3، في الحلقة الأولى له على شاشة «ON»، لقاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الراحل، بالفريق الراحل محمد العصار، وقال «طنطاوي» خلاله: «أنا خسرت 16 واحد من ولادي النهاردة، ومش هننام إلا لما نرجع حق ولادنا وأي حد له دخل في موت أولادنا لازم يتحاسب»، وذلك في إشارة لحادث رفح الإرهابي عام 2012.

العصار يكشف هدف جماعة الإخوان من حادث رفح

وتضمنت مشاهد الحلقة الأولى كشف الفريق العصار عن أهداف الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 16 شهيدا من أبناء القوات المسلحة، قائلا: «الهدف منه إحراج المؤسسة العسكرية أمام الرأي العام وخفض الروح المعنوية للضباط والجنود، وافقادهم الثقة في قيادتهم، ممكن يكون تمهيد لقرارات رئاسية».

كما تضمنت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار3، ظهور الفنان أحمد السقا، وهو يزور أحد مشايخ العائلات في شمال سيناء للبحث عن بعض العناصر التي رصد الأمن تورطها في الحادث الإرهابي، قائلا: «إحنا مابناخدش عزا بناخد حق أولادنا»، ليؤكد له الشيخ أنه جمع كل المعلومات التي تتعلق بالعملية من قريب أو بعيد ومستعد لتقديمها للأجهزة المعنية.

الاختيار 3 يستعرض تغطية جريدة الوطن لجنازة شهداء رفح

واستعرضت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار تغطية جريدة «الوطن» المصورة لتشيع جنازة شهداء رفح الـ16 من أبطال القوات المسلحة.