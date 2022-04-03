أكرم حسني عن ظهوره في «الدوم» ضمن أحداث «مكتوب عليا»: والدتي كلمة السر

لاقت الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا» ردود فعل إيجابية كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم» في مشاهد كوميدية ساخرة، وضمت اللجنة النجم حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي توما، إضافة إلى مقدم البرنامج يوسف عثمان.

أكرم حسني يتحدث عن برنامج الدوم

وحول فكرة الاستعانة ببرنامج «الدوم» ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا»، قال النجم أكرم حسني في أول تعليق له خلال بيان صحفي: «كان مكتوب في تقديم شخصية جلجل التي أجسدها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب»، مضيفًا: «حقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري».

وسرد أكرم حسني موقف شخصي حدث معه حول هذا الأمر قائلا: «كنت عند والدتي يوم جمعة وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التليفزيون، وفجأة ولأول مرة في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي (هات قناة ON علشان الدوم هيبدأ)، فاستغربت جدا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت».

وأوضح «أكرم» أنَّ برنامج الدوم من إنتاج الشركة المتحدة، وهي نفس المظلة التي تمّ إنتاج مسلسل «مكتوب عليا» تحتها، الأمر الذي لم يكن معه أي صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الشركة وحصلوا على الموافقة بكل ترحيب، معبرًا بقوله: «جميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وقد ظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدا على الشاشة».

وأضاف «أكرم» أنَّه تجمعه علاقة صداقة قوية بالكابو حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، وعندما عرض صناع المسلسل عليهم الفكرة رحبوا ووافقوا على الفور، مستطردًا: «ظهورهم معنا إضافة للمسلسل لأن كلا منهم لديه جمهور كبير، وقد ظهرت مشاهدهم بشكل جيد جدًا وتضمنت كوميديا راقيه تشبههم وتتناسب مع العمل».