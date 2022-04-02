يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مكتوب عليا بطولة أكرم حسني على قناة dmc في رمضان 2022، حيث أعلنت قناة dmc مواعيد عرض المسلسل الكوميدي على شاشاتها في القناة العامة، وقناة الدراما.

مواعيد عرض مكتوب عليا بطولة أكرم حسني على قناة dmc في رمضان 2022

استقرت قناة dmc على المواعيد النهائية لعرض العمل الدرامي مكتوب عليا على شاشتها في رمضان 2022، ويفصلنا عن العرض الأول ساعات قليلة، حيث سيكون الساعة الساعة 6:45 مساء، ثم يعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحا، ويعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، ويعاد مرة ثالثة في تمام الساعة 6صباحا.

ويعود الفنان أكرم حسني لجمهوره من خلال المنافسة الدرامية الرمضانية بموسم دراما رمضان 2022 بعد غيابه العام الماضي، وقال أكرم في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه لم يوافق على المشاركة في أي عمل فني بدون أن يتوافر به الشروط الكاملة من حيث السيناريو والإخراج والأبطال حتي لا يكرر خطأ مسلسل في رجالة البيت الذي تم تقديمه عام 2020، ولم يلق نجاحاً كبيراً.

أسباب موافقة أكرم حسني على مكتوب عليا

وتحدث الفنان أكرم حسني عن مسلسل رجالة البيت في حوار سابق لـ«الوطن»، قائلا إن العمل لم يخرج للجمهور بالشكل الذي كان يتوقعه، وذلك بسبب دخول شهر رمضان في الوقت الذي كان يصور فيه الأبطال المسلسل بشكل مكثف، وذلك التوتر ظهر على الشاشة.

أكرم حسني يواصل تصوير مسلسل مكتوب عليا

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان أكرم حسني، تصوير مسلسله مكتوب عليا في شوارع القاهرة المختلفة، على أن يتم الانتهاء من التصوير قبل منتصف شهر رمضان الجاري، وينتظر أكرم حسني ردود الفعل على الحلقة الأولى من المسلسل التي سوف يتم عرضها بعد ساعات قليلة على قناة dmc.