قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني.. «مادة مسحورة تقلب حياة البطل»

ينتظر جمهور الفنان أكرم حسني، مسلسل مكتوب عليا، حيث أنه من المقرر عرض الحلقة الأولى اليوم على قناة dmc، ويبحث الجمهور عن قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، قبل ساعات من عرض الحلقة الأولى.

قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

تدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة.

ويتفاجأ جلال في أحداث الحلقة بأنه أصبح مميزا عن غيره، وبدأت تظهر علامات في جسده، وكلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، وبالفعل كل ما يقرأ شيء يتحقق له، وذلك عن طريق مادة مسحورة متنشرة على يديه، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

سوف يتم عرض الحلقة الأولى اليوم بعد صلاة المغرب على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة 6 و45 دقيقة، حيث ينتظر الجمهور أحداث الحلقة الكوميدية خلال ساعات قليلة.

خالد الحلفاوي يواصل تصوير مكتوب عليا

من ناحية أخرى يواصل المخرج خالد الحلفاوي تصوير مسلسل مكتوب عليا، في شوارع القاهرة المتفرقة، حتى يتم تسليم الحلقات من الشركة المنتجة إلى القنوات العارضة في أسرع وقت، كما يكثف ساعات التصوير في الوقت الحالي.

أبطال مسلسل مكتوب عليا يروجوا للمسلسل

روّج الفنان أكرم حسني بطل مسلسل مكتوب عليا للعمل الدرامي، حيث أنه يشارك جمهوره باستمرار فيديوهات من كواليس المسلسل، وينشرها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».