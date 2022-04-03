موعد صرف مكرمة رمضان 2022 في السعودية وقيمتها وشروطها

كثرت عمليات البحث عبر المنصة العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية حول موعد صرف مكرمة رمضان 2022 في السعودية، والتي من المقرر صرفها للمواطنين السعوديين وتحديدًا الأسر ذات الدخل القليل لتلبية احتياجاتها المادية والغذائية على مدار الشهر الجاري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها داخل المملكة العربية السعودية، ترصد موعد صرف مكرمة رمضان 2022 في السعودية على النحو التالي:

موعد صرف مكرمة رمضان 2022 في السعودية

وانطلق صرف مكرمة رمضان 2022 بداية من يوم 31 مارس الماضي وتستمر على مدار الشهر الجاري، لسد احتياجات المواطن السعودي لعيش حياة كريمة، على أن تكون قيمتها كالتالي:

- يحصل المستفيد على 2000 ريال للأسرة التي ينطبق عليها الشروط السابقة ومكونة من 3 أفراد فقط.

- كما يحصل المواطن السعودي على 1500 ريال للأسرة التي ينطبق عليها الشروط السابقة ومكونة من فردين.

- ويستفيد السعودي بمبلغ 500 ريال سعودي للتابعين في الأسرة المطابقة للشروط.

- ويحصل المواطن على 1000 ريال للشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي بصورة فردية بدون وجود عائلة.

شروط الحصول على مكرمة رمضان 20222

- يحصل عليها الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على ضمان اجتماعي متطور.

- ويحصل عليها المتقدمون السعوديون، كما يشترط على الشخص ألا يزيد ربحه على ثلاثة آلاف ريال سعودي شهريًا.

- كما يحصل على المكرمة من ليس لديه أي ممتلكات أو ممتلكات غير منقولة، كما يجب عليه أيضًا أن يقيم بشكل دائم في المملكة.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان

- في البداية يجب أن تكون متصلًا بمنصة الموارد البشرية.

- قم بعمل قائمة بجميع المعلومات المتعلقة بالمستخدم.

- اكتب الكود المرئي ثم اضغط على كلمة «طلب».

- بعد ذلك يرى المستخدم مجموعة من البيانات التي تشير إلى ما إذا كان قد تم قبوله أم لا.