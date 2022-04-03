«سكن كريم» بسوهاج: 108 عمائر بإجمالي 864 وحدة في قرى «حياة كريمة»

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات «سكن كريم» ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بلغ 108 عمائر بإجمالي 864 وحدة سكنية، لافتًا إلى بدء العمل في جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.

حظيرة طيور ومواشي لكل وحدة سكنية

واشتملت العمارات على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.

وأوضح «الفقي» أن مشروعات الإسكان التابعة لمباردة حياة كريمة الجارية منها 12 عمارة بقرى الغريزات، ونجع أبو عوض بالبطاخ مركز المراغة، و 21 عمارة بقرى نجوع الرياينة، والفراسية بساقلتة، و 5 عمارات بقرية تل الزوكي بطما، و15 عمارة سكنية بقرى الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس بالبلينا، و 8 عمارات سكنية بقرى المجابرة، والخلافية، وبيت داود بجرجا، و5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشاة، و42 عمارة بقرى القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي، ومزاتة، والبلابيش بحري بمركز دار السلام، مشيرا إلى أنه جرت مراعاة للبعد الاجتماعي وطبيعة القرى اشتملت العمارات على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.

مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية لقرى محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج.