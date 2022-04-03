تجديد حبس 5 متهمين بانتحال صفة ضباط بمباحث التموين لسرقة المحلات

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى تجديد حبس 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة ويستفلون سيارة ميكروباص ويدخلون المحلات بحجة أنهم مباحث تموين ويستولون على أموال وبضائع منها ورفضت المحكمة إخلاء سبيلهم وقررت تجديد حبسهم حبسا مطلقا على ذمة القضية.

بلاغات من أصحاب المحلات ضد المتهمين

وتلقت مديرية أمن القليوبية العديد من البلاغات من أصحاب المحلات بقيام مجموعة من الاشخاص بانتحال صفة ضباط شرطة.

وجرى تشكيل فريق بحث اشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الامن وتوصل الى ان المتهمين 5 اشخاص يستخدمون سيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها بينهم 3 ينتمون الى جماعة الاخوان الارهابية وصادر ضدهم أحكام غيابية كما تبين ان المتهمان الاخران صادر عليهم احكام جنائية عديدة وهاربون .

ارتكاب 11 واقعة في بنها وقليوب والخانكة

كما توصلت تحريات الأجهزة الامنية الن المتهمين ارتكبوا 11 واقعة فى مدن قليوب والخانكة وبنها ويتمركزون فى ارتكاب الجرائم فى الأماكن المتطرفة فى القليوبية، حيث ارتكبوا 3 وقائع فى قليوب و7 وقائع فى الخانكة وواقعة فى بنها

كما ارتكبوا وقائع تثبيت لعدد من المواطنين فى الشوارع بحجة أنهم مباحث واستولوا منهم على اموال ومتعلقات كثيرة فى مناطق متفرقة .

وفى أحد الاكمنة القى القبض على المتهمين وهم هاربان من أحكام جنائية و3 ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية وهاربون من عدة أحكام غيابية.

وضبط بحوزة المتهمين 3 طبنجات صوت وعادية وسيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها وملابس ميرى لأجهزة الشرطة، واعترفوا بارتكاب الواقائع مستغلين أزمة ارتفاع الاسعار واحتكار بعض التجار لبعض السلع وتحررت المحاضر اللازمة واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة .