مسلسل خالد النبوي 2022 ليس الأول.. ماذا قدم بطل «راجعين يا هوى» بنفس العام؟

بحث عدد كبير من متابعي وعاشقي الدراما المصرية، عن مسلسل خالد النبوي 2022، خاصة بعد عرض الحلقة الأولى منه مساء أمس، والتي احتوت على العديد من المشاهد المميزة التي لاقت إعجاب الجمهور.

أبرز المشاهد في مسلسل خالد النبوي 2022

وكانت أبرز المشاهد التي جاءت في مسلسل خالد النبوي 2022، هو ظهور الفنان وهو يشاهد إحدى مباريات محمد صلاح الذي استطاع أن يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي، وسط أجواء مليئة بالفرحة العارمة.

وتدور قصة مسلسل خالد النبوي 2022، حول فكرة العائلة غير المترابطة، ولكن عبر تتابع الأحداث تستطيع أن تجمع شمل أفرادها مرة أخرى، بعد عودة «بهيج» من أوروبا، والذي تراكمت عليه الديون، فيقرر العودة إلى وطنه مصر حتى يسترد ميراثه، ولكنه يتخذ قرارًا بالبقاء بعد ذلك من أجل لم شمل عائلته التي تمر بالعديد من المشاكل والأزمات.

مسلسل خالد النبوي 2022، شارك به عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: هنا شيحة، نور خالد النبوي، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، ووفاء عامر، والعمل الدرامي للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج المخرج محمد سلامة.

مواعيد عرض مسلسل خالد النبوي 2022

ويتم عرض مسلسل خالد النبوي 2022، على شاشة، «دي أم سي»، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ثم يُعرض مرة أخرى عبر شاشة «سي بي سي» في تمام الساعة الحادية عشر و35 دقيقة.

كما يتم عرض مسلسل خالد النبوي 2022، على شاشة «سي بي سي»، أيضًا، في تمام الـ 4:30 فجرا، والساعة 2:30 ظهرا، كما يمكن مشاهدته أيضًا على منصة «watch it» الرقمية.

مسلسل «البحث عن علا»

ولكن مسلسل «راجعين يا هوى»، لم يكن الأول في عام 2022، للفنان خالد النبوي، فسبق أن شارك في مسلسل «البحث عن علا»، الذي عرض مؤخرًا أيضًا، وهو من تأليف مها الوزير، وإخراج هادي الباجوري.