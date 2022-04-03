معرض أهلا رمضان 2022 في البحر الأحمر: 7 منافذ على مستوى المحافظة

تلقى معارض أهلا رمضان 2022 توافد الآلاف من المواطنين بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث تتوافر جميع السلع بأسعار مخفضة ويتنافس التجار على توفير السلع بأقل سعر طبقآ لتوجهات الدولة بتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار للمواطنين.

معارض أهلا رمضان في البحر الأحمر

وقال ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن معارض أهلا رمضان توجد فى الـ 7 مدن بالمحافظة، في رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب وأن جميع السلع متوفرة، وهناك انخفاض فى الأسعار، والجميع ينافس على توفير السلع بأقل سعر.

رقابة على معارض أهلا رمضان بالمحافظة

وأشار ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إلى أن المعرض يضم 22 عارضا لكل أنواع السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش و والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس جاهزة و فوانيس رمضان .

وأضاف أن المعرض تحت إشراف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ومديرية وأن مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا حتى 12 مساء.

ومن جانبه شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن والأحياء لتفعيل لجان المرور على معارض اهلا رمضان بالبحر الأحمر للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة أو رفع أسعار السلع الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على مدار 24 ساعة.