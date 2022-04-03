مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية 2 رمضان

يتابع أهالي محافظة الإسكندرية، مواقيت الصلاة يومياً، خاصة صلاتي المغرب والفجر، وهما المرتبطان بموعد الإفطار وبدء الصيام، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، لذلك يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، وذلك لضبط مواعيدهم والتعرف علي موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية 2 رمضان

وتنشر«الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، عبر موقعها الإلكتروني وذلك كخدمة للقراء، للتعرف علي موعد الإفطار في المدينة الساحلية.

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية وهو موعد الإفطار 6:21 مساءًا، أى بعد محافظة القاهره بـ6 دقائق.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 2 رمضان

ووفق إمساكية رمضان 2022 في الإسكندرية، فإن مواقيت الصلاة كاملة في محافظة الإسكندرية، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، تأتي كالتالي:

أذان الفجر في تمام الساعة 4:17 صباحا، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد، بينما يكون الشروق في الساعة 5:47 صباحا، والظهر في تمام الساعة 12:04م، كما يؤذن العصر في تمام الساعة 3:36 مساءًا ، كما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:21 مساءًا، على أن تؤذن صلاة العشاء في تمام الساعة 7:41 مساءًا، وبعدها يؤدي المصلون صلاة التراويح التي فتحت جميع المساجد أبوابها هذا العام.

وتشهد مساجد الإسكندرية، تزاحم وذلك بصلاة التراويح حيث يحرص عدد من المصليين لأداء الصلاة في المسجد بعد عامين من فيروس كورونا.