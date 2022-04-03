مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة المنيا

يحرص المسلمون علي تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة صلاة الفجر التي يبدأ عندها الإمساك عن الطعام والشراب، والمغرب الذي يُسمح بعده بتناول طعام الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب في محافظة المنيا

وحسب إمساكية محافظة المنيا لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنيا، سيكون أذان المغرب في تمام الساعة 6:16، والعشاء عند تمام الساعة 7:33 دقيقة.

ووفقا للتقويم الصيفي لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المنيا فإن ساعات الصيام تزيد تدريجيا علي مدار شهر رمضان، حيث تقل ساعات الليل، وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، لترفع صلاة المغرب عند تمام الساعة 6:31 مع آخر أيام شهر رمضان بزيادة قدرها 16 دقيقة، بينما يرفع آذان الفجر عند تمام الساعة 3:47 دقيقة في آخر أيام الصيام، حيث تنقص ساعات الليل بمقدار دقيقة واحدة يوميا، بنقص قدره 33 دقيقة.

صلاة التراويح لمدة نصف ساعة بالمساجد الجامعة

وشددت مديرية الأوقاف عن الإلتزام بمواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب في محافظة المنيا، في المواعيد المقررة، وأعلنت عن إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، وإلتزام المصلين بإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية وإرتداء الكمامات أثناء الصلوات.