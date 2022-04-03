سفير بريطانيا يزور أنشطة «وعي» للتنمية المجتمعية في المنيا

تفقد سفير المملكة المتحدة في مصر، جاريث بايلي، أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من سفارة بريطانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وكان في استقبال السفير، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، ورافقه السفير سيلفان مارلين، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبدأت الزيارة بتفقد أنشطة برنامج «وعي» في مركز سمالوط، حيث عرضت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أنشطة تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام الاختلاف، وأنشطة فصول الرسم والتمثيل، والتوعية بالفن واستخدامه في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، فضلا عن استعراض مشروعات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، ومشاركة نتائج حملات الكشف المبكر عن الإعاقة بين الأطفال.

برنامج وعي للتنمية المجتمعية

واستعرضت الرائدات الاجتماعيات رسائل برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، والتي جرى استخدامها في حملات «بالوعي مصر بتغيير للأفضل» الذي جرى تطبيقه في 4 محافظات في الوجه القبلي، بالشراكة مع المحافظين.

وجرى التطرق لحملة «أنتم أبطال أسرتكم» التي نفذتها الوزارة خلال الحملة العالمية «16 يوم للتوعية بحق النساء في الحماية من العنف»، واستهدفت الحملتان 40,000 أسرة بمحافظة المنيا بما يشمل نحو 150 ألف شخص.

وشرحت الرائدات، طريقتهن في توعية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بأهمية متابعة صحة الأم والأطفال، والحرص على استمرارهم في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعدم تزويج الفتيات قبل بلوغهن 18 عاما، باعتبارها شروط استمرار حصولهم على برنامج الدعم، الذى يهدف إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة.

واستقبل ممثلو محافظة المنيا ومديرية التضامن الاجتماعي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية البيئة، السفير جاريث بايلي بمقر جمعية صناع الحياة بالمنيا.

أنشطة التوعية بالقضايا البيئية

وعرض الشباب المتطوع أنشطة التوعية بقضايا البيئة التى تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي، كحملات التشجير وإعادة تدوير مخلفات الزراعة، التي يساعدون فيها المزارعين، وحملات إعادة تدوير القمامة، والحفاظ على الموارد المائية من خلال استخدام اساليب جديدة في الزراعة كالري بالتنقيط، للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيته، أشاد السفير بايلي، بالنموذج الذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ المشروعات وأنشطة التوعية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وبمشاركة الهيئات الدولية، مشيرا إلى أنّ هذا يؤكد أنّ الوزارة لها خريطة واضحة بأولويات التنمية في جميع المجالات الاجتماعية، خاصة برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية.

مؤتمر تغير المناخ

وأفاد بايلي، بأنّ المملكة المتحدة وجميع دول العالم اليوم، أكثر اهتماما بقضايا حماية البيئة، وأنّ استضافة مصر هذا العام لمؤتمر تغير المناخ المزمع إقامته بشرم الشيخ، سيفتح مجالات كثيرة للتعاون والاستثمار في هذا المجال.

وأعرب بايلي عن سعادته بزيارة مشروعات وزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمنيا، المختلفة في المنيا، وبأنّه يرى اليوم مجموعات مختلفة وديناميكية من الشباب، تساهم بالتعاون مع الهيئات الحكومية والدولية والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.