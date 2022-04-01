حبس عاطلين بتهمة قتل سائق وسرقته لشراء الهيروين

قررت جهات التحقيق حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهة قتل سائق توك توك عمدًا والتخلص من جثمانه بإلقائه في ترعة الجندي بأبو النمرس في الجيزة، ووبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن عاطلين استدرجاه بقصد توصيلهما لشراء مواد مخدرة، وتمكنا من قتله لسرقة التوك توك، وتخلصا من جثمانه بالترعة، واستوليا على التوك توك وباعاه مقابل تذاكر هيروين ومبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

بلاغ تغيب المجني عليه

وأفادت التحقيقات ورود بلاغًا إلى مركز شرطة أبوالنمرس في مديرية أمن الجيزة، باختفاء سائق توكتوك يبلغ من العمر 22 سنة، والعثور على جثته عقب مرور 4 أيام من غيابه، ملقاة بترعة الجندي.

وتوصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، إلى أن عاطلين استدرجا الضحية لتوصيلهما، وخلال سيرهم طلبا منه التوقف بمنطقة زراعية، ثم هدداه لسرقة التوك توك، ودفعاه بالترعة بعد أن تمكنا من قتله.

التحريات: المتهمون باعوا التوكتوك بتذاكر هيروين

وأوضحت تحريات العقيد محمد مختار مفتش المباحث الجنائية، إلى أن المتهمين باعا التوك توك مقابل تذاكر هيروين ومبلغ 1200 جنيه، لأحد الأشخاص على علم أن التوكتوك مسروق، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة عقب العثور على جثمان المجني عليه فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاتها بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

ضبط الجناة

وتمكن المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن التوك توك المسروق.