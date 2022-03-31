خالد أبو بكر: جنوح إيفر جيفن قتل فكرة وجود بديل لقناة السويس

أكد خالد أبو بكر المحامي الدولي، ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، أن أزمة إغلاق قناة السويس لمدة 6 أيام بسبب جنوح سفينة إيفرجيفن يعتبر ضارة نافعة، لأنها قتلت مسألة وجود بديل للقناة قائلًا: «رب ضارة نافعة أن معدناش نسأل السؤال هل هناك بديل لقناة السويس وهذا السؤال قتل بلا عودة لأن كل الناس دي وهي واقفة درست البديل وفشل تمامَا، العالم أجمع تأكد من مدى تكلفة نقل السلع بطريق آخر بديل لقناة السويس، وهذه الفكرة ماتت بعد أزمة جنوح سفينة إيفرجيفن».

لم نفكر في اللجوء للتقاضي

وشدد أبو بكر خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، على أن هيئة قناة السويس كان يهمها الحصول على التعويضات بطريق التفاوض، وبدون اللجوء للقضاء مؤكدًا على أن رئيس هيئة قناة السويس لم يفكر في اللجوء للتقاضي، ومنح الطرف الآخر 11 يومًا قبل بداية عملية التفاوض.

وأضاف: «لأن ما حدث فنيًا كان غير تقليدي فبناء عليه أصبح التعويض هو أكبر تعويض عن أي حادث في أي مجرى ملاحي في العالم».

مبلغ التعويض سري طبقا للاتفاق

وكشف أبو بكر تفاصيل جديدة عن التعويض الذي دفعته الشركة المشغلة للسفينة إيفرجيفن لافتًا إلى أن بنود اتفاق التعويض تشمل سرية مبلغ التعويض وعدم الإعلان عنه مطلقًا مؤكدًا أن ذلك جزء من الاتفاق لإعفاء الطرف الآخر من الحرج مضيفًا: «ما حصلت عليه قناة السويس في أزمة السفينة إيفرجيفن هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية».