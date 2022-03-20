محمد مختار جمعة يلتقي وزير الحج السعودي في المملكة «صور»

استقبل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج بالمملكة العربية السعودية بمقر وزارة الحج بجدة، اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر خدمات الحج والعمرة الذي سيعقد بجدة غدًا الاثنين.

وزير الأوقاف يهدي نظيره السعودي عدة كتب

وزير الأوقاف أشاد خلال اللقاء، بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وأهدى نظيره السعودي بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، ومن بينها كتاب الحج والعمرة مناسك وأسرار، وكتاب التيسير في الحج، وكتاب الدولة مفهومها وتطورها، وهو أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.

وبحسب بيان عن وزارة الأوقاف، قال «جمعة»: «كان اللقاء وديًا ومثمرًا في ضوء التعاون والعلاقات المتميزة بين جناحي الأمة مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في الظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، حفظهما الله قيادة وشعبا، وأدام عليهما نعمه وأمنه وأمانه».