طرق يحظر سير الـ«توك توك» والتروسيكل والنقل البطيء بها في الإسكندرية

حدد المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة المحافظ اللواء محمد الشريف، المحاور الرئيسية والطرق العامة التي يحظر سير مركبات الـ«توك توك» والتروسيكل والنقل البطيء بها، وإلا سيتم التحفظ على المركبات المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية عليها.

غرامات على المخالفين

وشدد محافظ الإسكندرية، بضرورة اتباع التعليمات التي أقرها المجلس التنفيذي، وذلك من خلال نزول إدارة المرور إلى الشوارع وتطبيق التعليمات الخاصة بمنع سير التوك توك في عدد من الشوارع الرئيسية وتعطيل حركة المرور.

طرق يحظر سير الـ«توك توك» بها

وجاءت المحاور الرئيسية والطرق العامة كالآتي التي يحظر سير مركبات الـ«توك توك» بها كالآتي::

- طريق الكورنيش الممتد من رأس التين حتى مزلقان الإصلاح بالمعمورة.

- شارع بورسعيد.

- طريق الحرية.

- محور المحمودية (الحارة السريعة).

- طريق وصلة شرق المعمورة.

- طريق ميناء أبو قير.

- طريق قناة السويس من حسن علام حتى الكورنيش.

- طريق مصطفى كامل الرأس السوداء من ميدان الساعة حتى وصلة شرق المعمورة.

- شارع مصطفى كامل.

- شارع خالد بن الوليد.

- شارع إسكندر إبراهيم.

- شارع البكباشي العيسوي.

- شارع خليل حمادة.

- شارع محمد نجيب.

- الطريق الزراعي من الرابعة الناصرية حتى طريق قناة السويس. - شارع 45.

- طريق القباري السريع من قناة السويس حتى محور التعمير.

- طريق «الإسكندرية - مطروح».

- شارع جمال عبد الناصر.

- طريق السد العالي «وداي القمر».

- طريق الكافوري الرئيسي.

- الطريق من كارفور العروبة حتى صنية المستجد.

- منطقة كفر عبده.

- منطقة سموحة بالكامل «شارع زكي رجب شارع فيكتور عمانويل - شارع فوزي معاذ.... إلخ».

- منطقة محطة الرمل، ووسط البلد بالكامل «شارع فؤاد السلطان حسين..... إلخ».