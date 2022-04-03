إصابة 9 في انقلاب سيارة «تومناية» بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 9 بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 109 بنطاق مركز وادي النطرون، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

استقبال 9 مصابين بجروح وكدمات متفرقة في المستشفى

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 109 بنطاق ذات المركز وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.

بالأسماء.. مصابو حادث انقلاب سيارة بطريقة القاهرة الإسكندرية

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: عبدالرحمن أمين 19 سنة مقيم حوش عيسى، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، حمدي عبدالله 18 سنة مقيم حوش عيسى مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، يوسف باسم محمد مصاب بكدمات متفرقة في الجسم وكسر في الذراع اليسرى، محمد شعبان محمد 16 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، محمد أمين عبدالمنعم، 15 سنة مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، عماد عبدالله عبدالرحمن، 17 سنة مقيم أبو المطامير مصاب باشتباه نزيف في المخ وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، عماد صلاح يوسف 17 سنة مصاب باشتباه خلع في الكتف، نادر محمد حامد 17 سنة مقيم كفر الدوار مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

وجري نقل المصابين إلى المستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.