عودة الحركة علي طريق الإسكندرية الزراعي بعد رفع آثار حادث تصادم في طوخ

عادت حركة المرور على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية لطبيعتها، عقب رفع أجهزة المرور آثار حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الهندس الفني لفحص السيارات وبيان سبب الحادث وسؤال المصابين وطلب تحريات المباحث

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى رقم ق ، ص ، ن 6738 السائق أحمد ، س ، م ومقيم كفر طحلة ببنها وسيارة أخرى نقل رقم ص، ف ، ل 3518 السائق سيد ، ح ، أ مقيم قرية الدير بمدينة طوخ وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحسنت حالتهم وجاري سؤالهم من جهات التحقيق المعنية.

سبب حادث طوخ

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم وإخلاء السيارات المتسببة فى الحادث إلى جانبى الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات حيث عادت حركة المرور بالطريق لطبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.