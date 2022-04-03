أماكن ومواعيد معرض أهلا رمضان 2022 في الإسكندرية : 15 منفذا وشادر وسيارتان متنقلتان

يعد معرض أهلًا رمضان 2022 في الإسكندرية، أحد أهم أماكن التسوق الرئيسية حاليا في عروس البحر الابيض المتوسط، نظرًا لما يحويه من كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة والسلع المرتبطة بالشهر الفضيل من بلح وتمور وياميش بأنواعه وبجودة عالية و اسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق من 15 إلى 25%.

مواعيد معرض أهلًا رمضان في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن معرض أهلًا رمضان 2022 في الإسكندرية وهو المعرض الذي يمتد إلى المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 15 منفذًا مشاركًا فى فعاليات معارض أهلًا رمضان إضافة إلى شادر لعرض السلع الغذائية بمنطقة محرم بك و2 سيارة متنقلة في الأحياء، من 10 صباحًا حتى 10 مساء.

أماكن معرض أهلًا رمضان في الإسكندرية

وتنتشر معارض أهلًا رمضان 2022 في عدة مناطق بالإسكندرية، أبرزها الشركة العامة لتجارة الجملة التي تشارك بمنفذين الأول بمنفذ الشركة بمنطقة محطة مصر والثانى بمنفذ الشركة بشارع خالد بن الوليد، فيما تشارك السلاسل التجارية بعمل ركن خاص بسلع أهلا رمضان بأسعار مخفضة.

ويشارك القطاع الخاص بـ 6 شوادر بميدان محمد نجيب و منطقة السيوف شماعة ومنطقة أبوقير ودوران المندرة وشارع الإسكندراني بمحرم بك والهانوفيل بالعجمى.

أرخص كرتونة بمعرض أهلًا رمضان 2022

ويحوي معرض أهلًا رمضان 2022 في الإسكندرية الرئيسي بأرض كوتة، على أرخص كرتونة سلع غذائية وفرتها القوات المسلحة متمثلة فى كرتونة رمضان شاملة عدد واحد كجم أرز و2 كجم مكرونة و2 كجم سكر وعلبة سمن وعلبة صلصة بسعر 50 جنيهًا فقط متوافرة للمواطنين.