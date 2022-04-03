أوروبا تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا

كشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه تشديد العقوبات على روسيا بعد اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التي تقع ضمن نطاق مقاطعة كييف، حيث سبق وقال وزير الخارجية الأوكراني إن موسكو ارتكبت جرائم أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تغريدة عبر موقع تويتر أعرب خلالها عن صدمته من اللقطات المصورة التي نشرتها السلطات في أوكرانيا لما قالت إنه جرائم بحق المدنيين، حيث قالت أيضا إن القوات الروسية حرقت جثث مدنيين بعد قتلهم، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

الاتحاد الأوروبي يساعد الحكومة على جمع أدلة حول «جرائم روسيا»

وكشف رئيس المجلس الأوروبي عن أن الاتحاد يساعد الحكومة الأوكرانية وعدد من المنظمات غير الحكومية في جميع الأدلة اللازمة ضد روسيا للجوء إلى المحاكم الدولية، بعد هذا الحادث.

وجغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول الأحداث التي شهدتها المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية، وضرورة ملاحقة المسؤولين عما أسمته «ارتكاب جرائم حرب».

ألمانيا تدعو لمزيد من العقوبات عل روسيا ودعم أوكرانيا دفاعيا

وأدانت بدورها وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك ما نقل عبر الصور المتداولة، وقالت إنه ينبغي محاسة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما شددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة فرض مزيد من العقوبات على روسيا، فضلا عن مزيد من الدعم في المجال الدفاعي لأوكرانيا.

روسيا لم تعلق لكنها أكدت مرارا عدم استهداف المدنيين

ومنذ أمس لم تعلق السلطات الروسية بعد على اللقطات المصور التي نشرتها السلطات الأوكرانية لجثث مدنيين بعضها تم حرقها في شوارع بوتشا.

لكن روسيا سبق وأكدت مرارا أن عمليتها العسكرية وضعت خطتها على نحو يجنبها إسقاط ضحايا من المدنيين، كما اتهمت أوكرانيين باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.