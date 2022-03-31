إيكونوميست: حرب روسيا وأوكرانيا غيرت سياسات أوروبا الخاصة باللاجئين

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن تأثير أعداد اللاجئين الكبير بسبب حرب روسيا وأوكرانيا سيكون كبيرا بالنسبة لأوروبا، ورغم التعامل الجيد حتى الآن من قبل البلدان الأوروبية، إلا أن ذلك قد يتغير إذا ازدادت أعداد اللاجئين أوأساءت الحكومات إدارة استقبالهم وإدماجهم.

عكس الافتراضات الأوروبية

وأوضحت المجلة أن الأزمة أدت إلى عكس الافتراضات حول كيفية استجابة أوروبا للتدفقات الكبيرة من الناس، فقد تضاعف حجم النزوح الجماعي الأوكراني ثلاثة أضعاف اللاجئين بالنسبة لحجم موجة اللاجئين السوريين وغيرهم ممن وصلوا إلى أوروبا في عام 2015، وكانت ألمانيا والسويد ترحبان في البداية، ولكن كان هناك بعد ذلك تصاعد في دعم السياسيين المناهضين للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا، وأدى ذلك إلى تشديد الرقابة على حدود أوروبا، وإبرام اتفاق مع تركيا لمنع اللاجئين السوريين من الانتقال إلى أجزاء أخرى من أوروبا.

أزمة اللاجئين وإجراءات مجازية وحرفية

وأضافت المجلة أنه في مواجهة الأزمة الأوكرانية، نظمت أوروبا بإجراءات ترحيب مجازية وحرفية، ففي الثالث من مارس، طبق الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى توجيهه المتعلق بالحماية المؤقتة، والذي يمنح الأوكرانيين الحق في العيش والعمل وتلقي الإعانات في 26 دولة من دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بينما أقرت الدنمارك قانون حماية مماثل، ولن يضطر اللاجئون إلى مواجهة العملية المطولة وغير المؤكدة لتقديم طلب اللجوء، الذي ينتظر أولئك الذين وصلوا في عام 2015 ، أو الحبس في المعسكرات، بل إن بعض البلدان التي كانت في السابق أكثر كرهًا لطالبي اللجوء هي الآن من بين الوجهات الرئيسية للأوكرانيين، فاستحوذت بولندا على 2.2 مليون، والمجر، التي كان رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، أول زعيم أوروبي يبني سياجًا لمنع اللاجئين في عام 2015، قبلت 340 ألف شخص، وانضمت أمريكا في 24 مارس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني وستساهم بمليار دولار لمساعدة أوروبا على التعامل مع التدفق، وقالت كندا، التي تضم أكبر الشتات الأوكراني في العالم، إنها ستستوعب أكبر عدد من الأوكرانيين الذين يرغبون في القدوم.