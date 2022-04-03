أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف" تتهم "موسكو" بأنها أسوأ من "داعش"

قال أنطون جيراشينكو، مساعد وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم، إن عدة صواريخ روسية أصابت ميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود، حيث أبلغت السلطات المحلية عن الهجوم، وذلك ضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا التي تتواصل لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، إذ بدأت الحرب فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، وسط انتقادات دولية كبيرة لموسكو التي تتمسك بأن العملية تهدف لحماية أمنها القومي.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. محاولات لعزل كييف عن البحر الأسود

وفي سياق أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، هاجمت القوات الروسية الموانئ الجنوبية لأوكرانيا بما في ذلك أوديسا وميكولايف وماريوبول، في أثناء محاولتها عزل أوكرانيا عن البحر الأسود وإنشاء ممر بري من روسيا إلى شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة أنباء رويترز، بسماع دوي انفجارين في مدينة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا اليوم، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية للقوات الأوكرانية بقصف مستودع وقود هناك.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجارين، بينما قالت إحدى السكان إن الانفجارات كانت قوية لدرجة أنها هزت نوافذ منزلها.

أوكرانيا: روسيا في حربها أسوأ من داعش

وضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن القوات الروسية أعدمت مدنيين في أثناء انسحابها من المناطق بدافع الغضب ومجرد رغبتهم في القتل، ووصف روسيا بأنها أسوأ من داعش، وقال إنه من الممكن أن ترقى عملياتها العسكرية إلى حد الإبادة الجماعية.

وأضاف: «نحن نفهم أنهم كانوا يقتلون المدنيين في أثناء المغادرة والانسحاب وإقامتهم هناك في بلدة بوتشا، وأيضًا في مدن وقرى أخرى في مناطق رئيسية، وأيضًا في أثناء الانسحاب منهم بدافع الغضب ولمجرد أنهم أرادوا القتل».

وتابع: «لم يكن هناك سبب وجيه لهم. لم يكن هؤلاء من رجال حرب العصابات، ولم يكونوا أشخاصًا يعارضونهم. روسيا أسوأ من داعش».