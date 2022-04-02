أخبار روسيا وأوكرانيا.. دعوة لـ«الجنائية الدولية» لاعتقال بوتين

سلط تقرير لصحيفة جارديان البريطانيا الضوء على آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، وذكر أن المدعية العامة السابقة لجرائم الحرب، كارلا ديل بونتي، دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقالت ديل بونتي، 75 عامًا، التي حققت في جرائم الحرب في رواندا ويوجوسلافيا السابقة، في مقابلة صحفية إن بوتين «مجرم حرب».

السلطات الروسية تفرق مسيرة مؤيدة لأوكرانيا

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، قالت السلطات المحلية في بلدة إنيرهودار الأوكرانية المحتلة إن القوات الروسية فرقت بعنف مسيرة مؤيدة لأوكرانيا اليوم واعتقلت بعض المشاركين.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. قافلة تحاول إجلاء المدنيين من ماريوبول

وتحاول قافلة تابعة للصليب الأحمر متجهة إلى ماريوبول مرة أخرى إجلاء المدنيين من الميناء المحاصر، إذ بدت القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجمات جديدة في الجنوب الشرقي.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر إن فريقنا يتنقل هذا الصباح من زابوريجيه إلى ماريوبول، مضيفًا: «لا يمكنني إعطاء مزيد من المعلومات في هذه المرحلة».

بابا الفاتيكان أحدث من ينتقدون الرئيس الروسي ضمنيًا

في نفس السياق، أصبح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان آخر من ينتقدون ضمنيًا فلاديمير بوتين بشأن هجوم روسيا على أوكرانيا، محذرًا من الحاكم الذي يثير الصراعات من أجل المصالح القومية.

وتأتي تصريحات بابا الفاتيكان وسط توقعات بأن يتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة، إذ قالت وسائل إعلام أمريكية إن البابا يدرس إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

معارك ضارية تندلع في المناطق الشرقية والجنوبية لأوكرانيا

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن معارك ضارية تندلع في المناطق الشرقية والجنوبية لأوكرانيا، وعلى مدينة ماريوبول المحاصرة على وجه الخصوص.

وقال أريستوفيتش في حديث للتليفزيون الوطني، إن القوات الأوكرانية حول كييف استعادت أكثر من 30 بلدة أو قرية في المنطقة، وكانت تقف في خط المواجهة ضد القوات الروسية في الشرق.

مقتل مصور خلال تغطية حرب روسيا وأوكرانيا

وقُتل مكسيم ليفين، المصور الفوتوغرافي ومصور الفيديو الذي كان يعمل في موقع إخباري أوكراني، وكان مساهمًا قديمًا في رويترز، أثناء تغطيته للغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقًا لرويترز، جرى العثور على جثته في قرية شمال العاصمة الأوكرانية كييف، في الأول من أبريل، حسبما ذكر موقع LB.ua الإخباري.