أخبار روسيا وأوكرانيا.. السيدة الأوكرانية الحامل تكشف حقيقة قصف روسيا لمستشفى

كشفت السيدة الأوكرانية ماريانا فيشغيرسكايا، التي قدمها الإعلام الغربي باعتبارها ضحية للقصف الروسي لمستشفى ولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، تفاصيل عن حقيقة ما حدث في المستشفى، وذلك في تطور جديد ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا: العسكريون الأوكران تمركزوا في مستشفيات الولادة

وقالت فيشغيرسكايا في مقابلة عبر الفيديو، نشرتها شبكة روسيا اليوم الإخبارية: إن المستشفى لم يتعرض لغارة جوية بل لقصف مدفعي، كاشفة عن أن العسكريين الأوكران كانوا متمركزين في مستشفيات الولادة، وأن مصورين ظهروا فورا في المكان، بمن فيهم مصور وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضافت فيشغيرسكايا، أن القوميين المتطرفين الأوكران أخذوا الطعام من النساء الحوامل وحولوا المنشأة الطبية إلى ثكنة للمتشددين، حسب قولها.

وكانت وسائل إعلام غربية، ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، قد اتهمت روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصفها للمستشفى المذكور، لكن الجيش الروسي نفى توجيه أي ضربة ضد المستشفى، مشيرا إلى ذلك باعتباره خبر مزيف.

وأضاف الجيش الروسي وقتها: أن الضربة الجوية المفترضة هي مسرحية مدبرة بالكامل للحفاظ على المشاعر المناهضة لروسيا لدى الرأي العام الغربي.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد نشرت تقريرا مدعوما بالفيديو عن الأوكرانية الحامل فيشغيرسكايا، بعد أن وضعت طفلتها، وذلك تحت عنوان: شاهد.. صور مؤثرة لأم أنجبت طفلتها بعدما أُجليت من مستشفى في أوكرانيا كان يتعرض للقصف الروسي.

وقالت الشبكة الأمريكية، في تقرير بتاريخ 13 مارس الماضي، إن ماريانا فيشغيرسكايا التي كانت في مستشفى ماريوبول للولادة في أوكرانيا الذي تعرض للقصف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنجبت طفلة.

وأشارت إلى أن الهجوم الروسي على مستشفى ماريوبول للولادة لقي إدانة واسعة النطاق، وظهرت صور النساء الحوامل أثناء إنقاذهن من الهجوم على الصفحات الأولى للصحف في كل مكان ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا والحرب الدائرة بينهما.

وتتهم روسيا من تصفهم بالقوميين الأوكرانيين المتطرفين أو النازيين الجُدد، باستخدام المدارس ودور الحضانة والمستشفيات أماكن تمركز لهم، وذلك بهدف استخدام المدنيين بها دروعا بشرية، حسب الرواية الروسية.