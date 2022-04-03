حلف الناتو يحمل «بوتين» مسؤولية إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إنّ الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن إنهائها؛ لأن موسكو هي من بدأت بالهجوم على الأراضي الأوكرانية، بحسب وصفه، وفقًا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

استنكار أمريكي لقتل المدنيين الأوكرانيين

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في وقت سابق من اليوم، إنّه من المبكر جدا الحديث ما إذا كانت القوات الروسية تنسحب من محيط العاصمة الأوكرانية كييف أو تعيد الانتشار.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، عمليات قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بأنها «ضربة مؤلمة».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ إعلان موسكو شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا، أواخر شهر فبراير الماضي.