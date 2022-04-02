رئيس أوكرانيا يتهم روسيا بترك ألغام في مناطق انسحابها

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من السلطات الأخرى القوات الروسية بترك ألغام ومتفجرات وراءها في انسحابهم من منطقة كييف، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت مساء اليوم انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف بالكامل، وذلك بالتزامن مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثامن والثلاثين.

وزارة الدفاع الأوكرانية: أدلة على حرق القوات الروسية جثث قتلى مدنيين

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تم العثور عل مقبرة جماعية تضم ما يقرب من 300 شخص، فضلا عن الجثث التي تُركت في الشوارع والمدنيين الذين قُتلوا على ما يبدو بطريقة الإعدام.

كما أعلنت الوزارة أنها وجدت أدلة على أن القوات الروسية حاولت حرق جثث بعض المدنيين القتلى أيضًا في منطقة كييف.

العثور على رئيسة قرية أوكرانية مقتولة مع أسرتها

وقالت الصحيفة إنه في إيربين عثرت الأطقم على 643 مادة متفجرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويُعتقد أنه تم العثور على رئيسة قرية موتيزين أولها سوخينكو التي احتلتها القوات الروسية في 25 مارس مع أسرته مقتولة في منطقة كييف. التقارير الأولية تشير إلى أن عائلتها عثر عليها ميتة معها، وفق ما نقلت جارديان.

روسيا تنفي المزاعم بشأن استهداف المدنيين

وتؤكد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا أنها وضعت خطة عسكرية تتجنب استهداف المدنيين، وذلك بعد اتهامات لها باستهداف المدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم أنها ستساعد في إجلاء جميع الأجانب المتواجدين في مدينة ماريوبول التي تضعها موسكو تحت حصارها.