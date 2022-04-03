دول البلطيق الـ3 توقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا

أوقفت دول البلطيق «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا»، استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، قالت في وقت سابق، إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا تهدف لمنع الأفكار القومية، واستعادة اللغة الروسية مكانتها في البلاد، موضحة أن الهدف هو استعادة استقلال منطقتي «دونيتسك» و«لوجانسك»، بحسب اتفاقيات مينسك الموقعة في عام 2014.

الكرملين: المفاوضات مع كييف ليست سهلة

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن المفاوضات مع «كييف» ليست سهلة، مشيرة إلى أنها رغم ذلك مستمرة إلى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوضع الإنساني في «ماريوبول» الساحلية في أوكرانيا سببه تصرفات الحكومة في «كييف» و«الصليب الأحمر»، واتهمت «موسكو»، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتقصير في عمليات الإجلاء من المدينة المحاصرة.

وأضافت «الدفاع الروسية»، أن قوافل الإغاثة لم تتمكن من الوصول إلى «ماريوبول»، خلال اليومين الماضيين، فيما قال مسؤول كبير إن تصرفات «الصليب الأحمر» تسببت في تحرك القوافل في وقت متأخر للغاية ولم تتمكن من الوصول إلى المدينة.

وكانت القوات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، أن «موسكو» تواصل سحب قواتها من شمال البلاد مع تراجع هجماتها الجوية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي المنسحب ينشر ألغاما في الطرق وبعض البلدات.

بدورها، قالت «الاستخبارات البريطانية»، إن روسيا تركز نشاطها الجوي جنوب شرقي أوكرانيا، فيما أعربت وزارة «الخارجية البريطانية»، عن صدمتها من الفظائع التي تتعرض لها «بوتشا» ومدن أوكرانية أخري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مفاوض أوكراني: يجب طرح مسألة التعديلات الدستورية حول عدم الانحياز في استفتاء

من جانبه، قال رئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، زعيم فصيل «خادم الشعب» دافيد أراخاميا، إنه يجب طرح مسألة التعديلات الدستورية حول حالة عدم الانحياز والحياد لـ بلاده في استفتاء، موضحا لـ تليفزيون بلاده، إنه إذا تم التوقيع على مثل الاتفاقية ، وعند وضع اللمسات الأخيرة عليها، وعند فهم أن أوكرانيا محمية قدر الإمكان، ستكون المهمة التالية هي إجراء تعديلات دستورية حول عدم الانحياز والحياد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.