توفيق عبدالحميد: «يوتيرن» أعادنى للدراما.. وقلت لـ«ريهام حجاج»: «أنا ماخلّفتش وهعتبرك بنتى»

بعد غياب لفترة تزيد على 12 عاماً يعود الفنان توفيق عبدالحميد مرة أخرى إلى التمثيل من خلال مسلسل «يوتيرن» الذى يشارك من خلاله فى السباق الرمضانى 2022 وبمجرد الإعلان عن عودته لاقى ترحيباً كبيراً لارتباط الجمهور به على مدار سنوات لأنه يمتلك تاريخاً طويلاً فى عالم الفن، وهذا ما شكّل حملاً كبيراً على عاتقه.

وكشف توفيق عبدالحميد عن كواليس عودته إلى الفن مرة أخرى، فى تصريحات لـ«الوطن»، مؤكداً أنه يشعر بمسئولية كبيرة والقلق يسيطر عليه بسبب تحمس الجمهور لعودته وهو ما جعله تحت ضغط كبير لأنه يريد أن يكون على قدر المسئولية والحماس الذى استقبله به الجمهور وألا يصيبهم بالخذلان، لذلك فهذا الأمر يمثل حملاً كبيراً على عاتقه.

مجموعة من الظروف أبعدتنى عن التمثيل أكثر من 12 عاماً وعندما وجدت الدور المميز لم أتردد فى العودة

وأضاف «عبدالحميد» أنه تعرّض لمجموعة من الظروف تسببت فى غيابه لأكثر من 12 عاماً عن التمثيل واجتمعت فى وقت واحد ولكن عندما جاء النصيب لعودته مرة أخرى ووجد الدور المميز الذى يعود به لم يتردد وعاد مجدداً للجمهور.

وتابع أن المنتج جمال العدل هو أول من تواصل معه وبعده مؤلف العمل أيمن سلامة الذى كشف له تفاصيل الشخصية التى يقدمها لأن النص لم يكن مكتملاً بعد، وأكد له أن الدور يحمل الكثير من الأبعاد والتطور خلال الأحداث وسيكون مميزاً للغاية، ولهذا السبب وافق على تقديم هذا الدور والمشاركة فى العمل.

وأكد أن بطلة العمل ريهام حجاج تواصلت معه، وعبّر عن سعادته البالغة بالعمل معها، حيث قال: «أنا فى أول مكالمة بينى وبين ريهام قلت لها أنا ماخلفتش ولاد وعلشان كده أنا هعتبرك بنتى وهتعامل معاكى على هذا الأساس، وفعلاً لما بدأنا تصوير واتقابلنا فى اللوكيشن كنت بتعامل معاها على إنها فعلاً بنتى بجد».

وأضاف أنه يحب دائماً أن تكون العلاقات داخل العمل مبنية على الإنسانيات، متابعاً: «بتخلى التعامل بين الناس دافى وحنون وبيبقى مردوده موجود أثناء التصوير وكمان عند الجمهور إيجابى للغاية».

وعن تفاصيل الشخصية التى يقدمها قال إنه يجسّد شخصية طبيب ناجح متزوج من الفنانة صفاء الطوخى خلال الأحداث ولديه ابنة وتجسّد شخصيتها ريهام حجاج، وولد ويجسد شخصيته محمود حجازى.

ووجَّه توفيق عبدالحميد رسالة خاصة للجمهور قائلاً: «عايز أقول لهم الأول كل سنة وانتوا طيبين وربنا يعود علينا الأيام دى بالخير والستر والصحة وإن إحنا اجتهدنا على قد ما نقدر، وكان هدفنا نقدم عمل يحترم قلبك وعقلك كمشاهد وإنك تلاقى فيه حاجة مفيدة وممتعة وأكيد ده لو صادف الرضا هيبقى غاية المراد من رب العباد».

يُذكر أن مسلسل يوتيرن يشارك فى بطولته توفيق عبدالحميد وريهام حجاج وكريم قاسم وعبير صبرى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز.