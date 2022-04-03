مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 2: جوزها بيشك فيها

ينتظر متابعو مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 2 والقنوات الناقلة للعمل، خاصة بعد نجاح الحلقة الأولى من خطف أنظار المشاهدين.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 2

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 2 والقنوات الناقلة له، إذ يعرض المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع وقت الإفطار، وعلى القناة الأولى بالتليفزيون المصري في التوقيت ذاته.

وتشمل مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 2، قناة المحور التي تعرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً، فضلا عن شاشة قناة ON الساعة 10:30 مساءً، وأخيرًا يعرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول شخصية الفتاة «يارا» التي تعمل قبطان بحري، وتنتمي لأسرة من مستوى اجتماعي جيد، والدها توفيق عبد الحميد طبيب كبير، وشقيقها محمود حجازي هو الآخر طبيب، وتتزوج من شاب غيور، خاصة من ابن خالتها كريم قاسم بسبب درجة الصداقة بينها.

وتضطر ريهام حجاج إلى الاستقالة من وظيفتها بسبب أوامر زوجها وغيرته من ابن خالتها الذي يعمل معها، وتضطر إلى الانعزال عن كل من حولها، إلا أنها تتعرض إلى حادث يغير مسار حياتها.

ويشارك عدد من النجوم في مسلسل يوتيرن، على رأسهم الفنان القدير توفيق عبد الحميد، ونانسي صلاح، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي وعبير صبري، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

وقدمت الفنانة نانسي عجرم، أغنية تتر مسلسل يوتيرن، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، كما يشهد المسلسل عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام 12 عاما.