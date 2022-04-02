ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل يوتيرن، إذ سيعود الأخير ليمتع جمهوره مرة أخرى بعد غياب عن ساحة الدراما دام لـ12 عامًا، ويرغب الكثيرون في معرفة مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 1 والقنوات الناقلة، نظرا لأن أحداث العمل الفني تدور في إطار مشوق.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 1 والقنوات الناقلة تزامنًا مع أول أيام الشهر الكريم، إذ يبدأ العرض على قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار في تمام الساعة 6:15 مساءً، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ومواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 1 والقنوات الناقلة، تصدرت محركات البحث نظرًا لأن الكثيرون يبحثون عن الأعمال الرمضانية المختلفة، وتشمل القنوات الناقلة، قناة المحور إذ يعرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30 مساءً، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

وتدور قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول الزوجة التي تعمل ضابطة ملاحة، وتضطر إلى سماع أوامر زوجها وترك عملها لتنعزل عن العالم بسبب غيرته المرضية عليها، وبمرور الوقت تنقطع علاقتها بصديق طفولتها إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتتغير معه أحداث المسلسل بالكامل.

عودة الفنان توفيق عبدالحميد

ويشهد المسلسل عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا، إذ كشف الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مشاركته في العمل من خلال تأدية دور الطبيب حاتم الكردي، وكتب: «حظي مع دور الدكتور الحمدلله كويس، والدكتور شلبي في أميرة في عابدين، والدكتور رياض في أين قلبي، يا رب عقبال حاتم الكردي في يوتيرن، والثلاثة في رمضان»، والأغنية الخاصة بتتر المسلسل من غناء الفنانة نانسي عجرم، وكلمات وألحان عزيز الشافعي.