أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 1 بطولة ريهام حجاج: غيرة زوجية

انطلقت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 1 بطولة ريهام حجاج، اليوم مع بداية الموسم الرمضاني، ويشاركها البطولة عدد من الفنانين الكبار، إذ تقدم شخصية «يارا الكردي» الفتاة التي تعمل قبطانة بحرية مع ابن خالتها «خالد» الذي لعب دوره كريم قاسم، ويعتبر هو صديق مقرب لها منذ صغرهم.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 1 بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 1 بطولة ريهام حجاج، في يوم زفافها على «يوسف» ويقدم دوره الفنان أيمن قيسون، والذي يغير عليها من ابن خالتها «خالد»، ظنًا منه أنه يحبها، خاصة بعد زواجه بسيدة أكبر منه بـ15 عامًا فور زواج «يارا».

وخلال حفل الزفاف تتحدث «يارا» عن جميع عائلتها وتعرف كل واحد منهم، إذ أن والدها هو الطبيب حاتم الكردي الذي يلعب دوره الفنان القديم توفيق عبدالحكيم، وشقيقها محمود حجازي «ياسر» طبيب هو الآخر ويعمل مع والدهما، ووالدتها صفاء الطوخي «منيرة».

تفاصيل حلقة مسلسل يوتيرن

ومن بين أحداث المسلسل يجري توفيق عبدالحكيم، مكالمة هاتفية مع سيدة أخرى قدمت دورها الفنانة نورهان، وتبيّن من سياق حديثهما أنها زوجته في السر، كما اضطرت «يارا» للاستقالة من عملها رغبة من زوجها لإبعادها عن ابن خالتها.

وتنتهي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 1 بطولة ريهام حجاج، بمعرفة زوج «يارا» أنها في لقاء مع ابن خالتها الذي طلب منها الجلوس معها ليتحدث حول مشكلته مع أسرته بعد زواجه.

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج على قناة cbc في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على القناة الأولى بالتليفزيون المصري في الوقت ذاته.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن، قناة ON وتعرضه في تمام الساعة 10:30 مساءً، وعلى الحياة الساعة 11:30 مساء.