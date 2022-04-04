رمضانهم مش غريب.. «أكمل» إندونيسي يستقبل رمضان في مصر بـ«ماء الجوز»

أجواء رمضان وطقوسه في مصر تتميز بطابع روحاني خاص، لا يشعر به أهل البلد فقط، بل كافة المواطنين المقيمين فيها من مختلف دول العالم ومختلف الجنسيات، هذا ما حدث مع أكمل محمد صاحب الـ22 عاما، ويحمل الجنسية الإندونيسية، والذي استقبل رمضان بعادات وأكلات بلده لكن بطعم مصري ألفه الشاب الإندونيسي.

المسحراتي وتزيين الشوارع والبيوت، من أشهر العادات الرمضانية في إندونيسيا التي تتفق مع العادات المصرية، «عندنا واحد بيطلع بالطبل والناس تبدأ قبل الشهر تزين المساجد والشوارع والبيوت فرحة بقدوم رمضان»، حسب ما رواه «أكمل» طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر لـ«الوطن».

الصيام في مصر أرهق الشاب الإندونيسي

«مفيش فرق كبير بين مصر وإندونيسيا خاصة في رمضان، الفرق إننا نشرب ماء الجوز ونأكل الأرز ثم نذهب لتأدية الصلاة قبل العشاء»، هكذا عبر «أكمل»، موضحا أن الشيء الذي جذب انتباهه في العادات الرمضانية المصرية هي موائد الرحمن وكثرة التجمع حولها، كما أنه كان يعاني من الصيام في السنوات الماضية بسبب حرارة الجو، مشيرا إلى أنه يتعجب كثيرا من تحمل المصريين للصيام مع هذه الحرارة والعمل الشاق الذين يؤدونه.

أشهر العادات الرمضانية في إندونيسيا

الأرز والمكرونة الأتشية وحلوى الـ«بوه روم روم»، هي أشهر العادات الرمضانية في إندونيسيا، «ماء الجوز بشربها هنا والحلوى ممكن نجيب مكوناتها ونعملها، أما الأرز دا طبق أساسي على المائدة الإندونيسية»، حسب تعبير «أكمل»، موضحا أنه أحب الأجواء الرمضانية داخل مصر خاصة موائد الرحمن التي كان يظن في البداية أنها تبيع الطعام بمقابل مادي مثل ما يحدث عندهم.

فرحة «أكمل» باهتمام المصريين بالصائم

«احنا عندنا كل بيت يطلع صينية طعام للمسجد، والذي يريد الإفطار هناك يذهب، بعكس مصر تفترش الطعام في الشارع من أجل الجميع ليس المحتاج فقط»، هكذا يقول «أكمل» الذي أكد أنه يحب اهتمام المصريين بالصائم وتقاسم الطعام معه دون التفكير في نفسه.