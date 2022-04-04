مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية.. 3 رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية في ثالث أيام شهر رمضان.. من أكثر الموضوعات التي يهتم بها المسلمون في شتى البقاع بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها، ومعرفة موعد الإفطار والسحور.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية، تلبية لرغبة القراء الذين يحرصون على معرفة موعد الإفطار والصلاة خلال الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة ثالث أيام رمضان

يتحدد موعد أذان المغرب اليوم الأحد في محافظة القليوبية في ثالث أيام شهر رمضان وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة في تمام الساعة 06:16 مساء.

إمساكية رمضان القليوبية

وبحسب إمساكية رمضان في القليوبية يؤذن لصلاة المغرب والإفطار في اليوم الثالث من رمضان في تمام الساعة 06:16 بحسب التوقيت المحلي.

بينما تكون مواقيت الصلوات الـ5:

أذان الفجر في محافظة القليوبية الساعة 04:12 ص

والشروق الساعة 05:41 ص

وصلاة الظهر 11:58 ص

والعصر الساعة 03:31م

والمغرب الساعة 06:16 م

والعشاء الساعة 07:35 م

وتستقبل محافظة القليوبية خلال أيام شهر رمضان، وخاصة في بيوت الله والمساجد المختلفة، المصلين على مدار اليوم لأداء الصلوات الخمسة، وصلاة التراويح بجانب دروس العصر وخاطرة التراويح.

وشدد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية على متابعة المساجد ومديري الإدارات طوال شهر رمضان لمتابعة مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية، مشيرا إلى أن العمل في جميع مساجد القليوبية يسير بشكل طبيعي يوميا حتى الآن، دون رصد أي أزمات.