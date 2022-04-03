مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية.. 2 رمضان

يهتم المسلمون بمواقيت الصلاة بشكل يومي لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر، اليوم الأحد في محافظة القليوبية، لأداء الصلاة ومعرفة موعد السحور والإمساك استعدادا لصوم ثاني أيام رمضان.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية خلال اليوم الثاني من رمضان، الأحد، الموافق 3 أبريل الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

أذان الفجر 2 رمضان

ينطلق أذان الفجر اليوم الأحد في محافظة القليوبية في الساعة 04:14 ص.

الشروق: الساعة 05:42 ص

صلاة الظهر: 11:59 ص

العصر: الساعة 03:31م

المغرب: الساعة 06:15 م

العشاء: الساعة 07:34 م

متابعة يومية من الأوقاف للمساجد

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة القليوبية، تواصل المتابعة اليومية لكافة مساجد المحافظة على مدار اليوم خلال شهر رمضان 2022.

وشدد الشيخ صفوت أبو السعود مدير أوقاف القليوبية على متابعة المساجد ومديري الإدارات طوال شهر رمضان لمتابعة مواعيد افتتاح، وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية.

أعمال تطهير وتعقيم يومية

وشدد وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية على ضرورة متابعة أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد كل صلاة داخل المساجد، مشيرا إلى أن العمل في جميع مساجد القليوبية يسير بشكل طبيعي يوميا حتى الآن دون رصد أي أزمات أول أيام رمضان

وقال وكيل أوقاف القليوبية أن هناك خطة يومية جرى توزيعها والتنبيه على كافة مسؤولي المساجد في المحافظة بتنفيذها بشكل يومي، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم في المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.