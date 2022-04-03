موسكو تنفي ارتكاب جرائم حرب في «بوتشا» وتتهم كييف بتزييف الحقائق

وصفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها أوكرانيا عن بلدة بوتشا بأنها «استفزاز»، موضحة أنّها ترفض اتهامات كييف بارتكاب جرائم إبادة جماعية في بلدة بوتشا الأوكرانية، مشيرةً إلى أنّ جميع الوحدات العسكرية الروسية غاردت بلدة بوتشا الأوكرانية في 30 مارس، وفقاً لنبأ عاجل ورد على موقع «سكاي نيوز عربية».

اتهامات بإبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب

وجاءت تصريحات وزارة الدفاع الروسية بعد وقت قليل من الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنسكي، واتهم فيها روسيا بارتكاب عمليات إبادة جماعية في مدينة بوتشا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني في وقت سابق اليوم إنّ جثث الضحايا من المدنيين الأوكرانيين جرّاء العدوان الروسي كانت ملقاة في شوارع بلدة بوتشا، واصفًا ما يجري بجرائم الحرب، وطالب حكومات الدول بتوقيع مزيد من العقوبات المدمرة على موسكو.