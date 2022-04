الرئيس الأوكراني: مقاتلو «آزوف» جزء من جيش البلاد

دافع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن كتيبة «آزوف» النازية في أوكرانيا، وقال خلال مقابلة عن طريق الفيديو على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية إن مقاتلي الكتيبة يدافعون عن البلاد، وأن مقاتلي «آزوف» ليسوا مستقلين بعد الآن، إنهم جزء من جيش بلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف زيلينسكي، أن جميع أعضاء الكتائب تم ضمها إلى الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أنه في عام 2014 تم اكتشاف مخالفات لدى بعض المتطوعين في كتائب «آزوف» لقانون بلاده، وتم تحميل المخالفين المسؤولية، وتابع زيلينسكي قائلا، إن القانون فوق الجميع.

بدوره، قال مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، إن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تتفاقم بسبب الوضع الأوكراني، مشيرا إلى تحرك الغرب بسرعة وبشكل متماسك حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف شولتس، أن العقوبات ضد «موسكو» لها تأثير على الاقتصاد الروسي، وأوضح المستشار الألماني، أن هذه الإجراءات فعالة. وكان محتجون ألمان، أعربوا في وقت سابق، عن استيائهم من شولتس، خلال تجمع حاشد نظمه «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» بمدينة «إيسن» الواقعة في ولاية «شمال الراين - وستفاليا» غربي البلاد.

وردد مشاركون في التجمع، هتافات: «شولتس ارحل!»، و«أنتم كاذبون»، فضلا عن الصافرات أثناء حديثه عن الوضع في أوكرانيا وتبعات «كورونا».

Olaf #Scholz booed in #Essen #Germany.

During the speech of chancellor, people shouted to him: “Get lost!”, “Liar!” and "Scholz must go!" Due to rising prices against the backdrop of Russian sanctions, people began to use less heating and electricity. inflation reached 7.3 % pic.twitter.com/PCaLlyR4MP