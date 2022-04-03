الرئيس الأوكراني: نتعرض لإبادة جماعية من روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ما جرى في بوتشا إبادة جماعية، مضيفا: «يجب معاقبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في بلادنا»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتابع الرئيس الأوكراني: «نحن نتعرض لإبادة جماعية من قبل روسيا».

فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا استهدفت المقر الإداري لمدينة فاسيلكيف قرب كييف بضربة صاروخية.

بريطانيا: هناك حاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على روسيا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن هناك حاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على روسيا ، منوهة بأنه يجب إنهاء الاعتماد على روسيا في الطاقة لقطع تمويل العملية العسكرية على أوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو لا تزال تمنع المساعدات عن ماريوبول رغم الوعود المتكررة.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.