سلسلة انفجارات بالقرب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

هزت سلسلة انفجارات عنيفة مدينة إنرهودار بأوكرانيا، القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، بحسب ما أعلنت منذ قليل وكالة الطاقة النووية الأوكرانية، ونقلت قناة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك في وقت دخلت العملية العسكرية الروسية يومها الثامن والثلاثين، حيث قالت موسكو إنها دمرت تقريبا البنية التحتية العسكرية الأوكرانيا بشكل شبه كامل.

اتهامات لروسيا بالتشويش على الاتصالات في مدينة إنرهودار

وتسيطر روسيا منذ الرابع من مارس الماضي على مدينة إنرهودار وكذلك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وهي المحطة التي أكبر المنشآت النووية في أوروبا، كما أنها تغذي أوكرانيا بأكثر من خمس احتياجاتها من الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن القوات الروسية التي تحتل المدينة بدأت في التشويش على اتصالات الهاتف والإنترنت في جميع أنحاء إنرهودار، وسط الاشتباكات التي كانت دائرة.

انفجارات عالية وحطام يتطاير داخل مدينة إنرهودار

ونشرت وكالة الطاقة النووية صورا تظهر انفجارات عالية وحطام يتطاير داخل المدينة، في وقت كان مسؤول أوكراني تحدث عن اشتباكات عنيفة اليوم عند هذه المدينة.

وقال المسؤول، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية اليوم، إن الاشتباكات جرت بعد مسيرة مناوئة للتدخل الروسي في أوكرانيا، حيث سمعت عدة انفجارات وسقوط قذائف هاون.

حريق سابق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

ووقع من قبل حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية جراء تقدم القوات الروسية، حيث حملت أوكرانيا موسكو مسؤولية هذا الحريق الذي كان يهدد المحطة النووية.

في المقابل، نفت موسكو أي مسؤولية عن هذا الحريق وقالت إن من أسمتهم مخربين أوكرانيين هم المسؤولون، وسيطرت على المحطة وقالت إن هذا يأتي لمنه هؤلاء المخربين من استخدام المحطة النووية ضد روسيا.