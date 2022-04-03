تعرف على مدينة «بوتشا» الأوكرانية بعد عمليات القتل الوحشية: جثث في الشوارع

عمليات قتل وحشية للمدنيين على يد القوات الروسية شهدتها مدينة بوتشا الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، ووصفها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بأنها إبادة جماعية لأبناء الشعب الأوكراني، وقالت الحكومة في كييف إنّ ما حدث يرقى إلى جرائم قتل متعمدة، وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنّ الروس يهدفون للقضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين، مطالبًا حكومات العالم بإيقافهم وطردهم من بلاده، وهو الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية وقالت إنّ كييف تزيف الحقائق.

وفيما يلي توضح "الوطن" أبرز المعلومات عن مدينة «بوتشا» المنكوبة، خاصة في ظل انتشار جثث الضحايا في الشوارع، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أوكرانية وعالمية.

- مدينة بوتشا وتكتب باللغة الأوكرانية (Буча)، وهي مدينة في مقاطعة كيييفسكا في أوكرانيا.

- تبلغ مساحة «بوتشا» 10.55 كيلومتر مربع.

- تضم مدينة «بوتشا» مطار هوستوميل الاستراتيجي التي سعت موسكو للسيطرة عليه في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

- تعد «بوتشا» هدفًا للقوات الروسية بسبب قربها من العاصمة كييف، والسيطرة عليها ستسهل مهمة اجتياح العاصمة الأوكرانية.

- اجتاحت القوات الروسية المدينة قبل نحو يومين بعد قصف مكثف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا، لحماية إقليم الدونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد والذي يضم جمهوريتي لوغانسيك ودونيستيك الشعبيتيين، وأعلنت موسكو منذ الأيام الأولى للحرب أنّها تهدف إلى تحييد جارتها عسكريًا بالإضافة إلى نزع سلاح الجيش الأوكراني، وهو الأمر الذي رفضته كييف واعتبرته تعديًا على سيادتها وأمنها.

سبب الحرب بين الجارتين

واندلعت شرارة الحرب بين الجارتين بعد طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» وهو ما اعتبرته موسكو خطرًا حقيقيًا على أراضيها، وطالبت كييف بالعدول عن قرارها إلاّ أنّ الأخيرة رفضت.