سميرة سعيد تعلن فشل الصلح بين أنغام وأصالة: الخلاف سينتهي مع الوقت

كشفت النجمة سميرة سعيد، عن فشلها في الصلح بين النجمتين أنغام وأصالة نصري، وذلك بسبب القطيعة التي وقعت بينهما طيلة العامين الماضيين بسبب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم؛ لأن الزوجة الأولى له هي ياسمين عيسى، ابنة شقيقة طارق العريان، طليق أصالة.

سميرة سعيد تختار أنغام في غناء دويتو

وقالت سميرة سعيد، في تصريحات تليفزيونية، إنها حاولت بكل استطاعتها أن تجري صلحًا بين الثنائي أنغام وأصالة، ولكن كل منهما كان متمسك برأيه، مشيرة إلى أن تلك المشاكل ستُحل مع مرور الوقت بسبب النسيان، وانتهاء المشاكل كعادة الحياة.

وردا على سؤالها في تقديم دويتو مع إحداهما، أضافت سميرة: «نعمل تريو، مش لازم دويتو» وحاولت الهروب من الإجابة في البداية باختيار صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكنها في النهاية قررت اختيار صوت الفنانة أنغام.

القصة الكاملة لخلاف أنغام وأصالة

بدأ الخلاف بين أنغام وأصالة، عام 2019، حينما تفاجأ الجميع بزواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذى كان متزوجًا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة نصري في ذلك الوقت.

وخرجت أصالة للإعلام وهاجمت أنغام لمساندتها أسرة زوجها واتهمتها بخطف أحمد إبراهيم من أسرته، وقيامها بتدمير عائلته المكونة من الأب والأم وطفلين، على حد وصفها.

ومع مرور الوقت، انفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم، وأصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، وحاولت الأخيرة الصلح مع أنغام والاعتذار لها أكثر من مرة من خلال المكالمات الهاتفية أو الرد على رسائل الواتس آب، وبالإضافة لنشر اعتذار عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات تويتر، إلا أن أنغام رفضت تماما قبول الصلح، مشيرة إلى أن ما حدث لا يمكن إصلاحه.