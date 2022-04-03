حسام موافي يشيد باسم برنامج «كلم ربنا» لأحمد الخطيب: مستوحى من الصحابة

«أحد أشهر دعاة العلاقة الإنسانية مع ربنا.. بيشوف دائمًا الكلام مع ربنا ليس قاصرًا على وظيفة بعينها ولا إنسان بعينه، بيشوف الكلام مع ربنا ده في أي وقت، يرى أن الكلام مع الله لغة لا يُحسنها إلا القليل، ولا يفهمها إلا الأقل»، هكذا وصف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، ضيف حلقته اليوم من برنامج «كلم ربنا»، على الراديو «9090»، وهو الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

حسام موافي يشيد باسم برنامج «كلم ربنا»

من جانبه ذكر الدكتور حسام موافي، إن هناك من يعترض على اسم برنامج «كلم ربنا»، موضحًا: «أكيد فيه ناس مش هيعجبها اسم البرنامج، بس ده مستوحى من الصحابة، لما راحوا للرسول عليه السلام، وقالوا له: هل ربنا بعيد نناجيه أم قريب نناديه؟» مشددا: «أما إن ربنا يكلمك دي بقى قصة تانية».

وفاة والد حسام موافي وحديثه النفسي مع الله

وعن الموقف الذي تحدث فيه حسام موافي مع الله، قال: «كان حديث نفسي، أنا خريج كلية طب قصر العيني، أنا من أوائل دفعتي سنة 1968، والدي توفى في 18 أبريل 1968، وكان فاضل نص شهر على الامتحانات، ووالدي كان رئيس محكمة النقص وكنا بنحبه جدًا، ومات وهو صغير في السن، بعد الدفنة والعزاء، قولت مش هدخل الامتحانات، بس كان أول مرة أحس أني عاوز أكلم ربنا، قولتله يارب أنا منهار، ومش عاوز أخش الامتحانات».

وعن حواره النفسي مع الله، قال موافي: «قولت يارب أنا فقدت كل حاجة حلوة في حياتي، وكنت عاوز أبقى دكتور عشان أبويا، مش عشاني، أنا مكنش عاوز ابقى دكتور، فلما أجي اتخرج وابقى دكتور والدي يتوفى؟ ودار حوار بيني وبين نفسي، ومن نعم ربنا عليا إني أخش الامتحان، وأطلع من الأوائل، وكإن حد قالي أدخل الامتحان، عيب لما متدخلش الامتحان، انت أرجل من أنك تنهار».