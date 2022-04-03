مصطفى شوقي عن ظهوره في مسلسل يوتيرن: حابب أخوض تجربة التمثيل

ظهر المطرب مصطفى شوقي، لأول مرة في مشهد تمثيلي ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، في مفاجأة لجمهور العمل الفني، خاصة وأنه من المطربين المحبوبين، وحققت أغانيه نجاحًا كبيرًا خلال الفترة السابقة.

وظهر «شوقي» في المشهد بشخصيته الحقيقية كمطرب، وأدى أغنية في فرح ريهام حجاج «يارا الكردي» على أيمن قيسون «يوسف»، كلماتها تقول: «يا أبو العيون السود ياكيوت.. والله أنا قلبي حبك موت.. وبقول بحبك بأعلى صوت».

إحياء مصطفى شوقي، لفرح ريهام حجاج «يارا الكردي» جاء تلبية لرغبة ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، الذي تربطه علاقة صداقة مع المطرب الشهير، ولذلك لم يقبل منه أي مقابل مادي مقابل إحياء الفرح.

كواليس مشاركة مصطفى شوقي في مسلسل يوتيرن

وكشف مصطفى شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس مشاركته في مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، قائلًا إنه مشهد بسيط وصغير بأغنية الفرح في سياق أحداث المسلسل، ولكن لا يوجد له مشاهد أخرى داخل العمل.

شوقي: أرغب في تجربة التمثيل

وأضاف «شوقي»، أنه يرغب في خوض تجربة التمثيل الفترة المقبلة، ومن المحتمل مشاركته في أدوار داخل أعمال أخرى قريبًا، موضحًا: «قريب هيكون في حاجات تانية إن شاء الله».

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول فتاة تدعى «يارا الكردي» تعمل قبطانة، وتتزوج من شاب يشك في مشاعر ابن خالتها تجاهها، وتضطر إلى الاستقالة من عملها، والانعزال عن العالم إرضاء لرغبته، إلى أن تتعرض لحادث يغير مسار حياتها.

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد وكريم قاسم وعبير صبري ومحمود حجازي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتعرض حلقات مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، الساعة 6:15 مساءً على قنوات cbc والأولى بالتلفزيون المصري في الوقت ذاته، وعلى قناة ON في تمام الساعة 10:30 مساءً، وعلى الحياة الساعة 11:30 مساء.