زيلينسكي: نرجح توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا
أوكرانيا: نتعرض لإبادة جماعية من قبل روسيا
كتب:
سحر المكاوى
07:25 م | الأحد 03 أبريل 2022
رئيس أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لشبكة CBS الأمريكية: «نرجح توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا»، وفقًا لما أفادت به قناة «العربية» في نبأ عاجل.
ووصف الرئيس الأوكراني، قبل قليل ما جرى في «بوتشا» بأنه إبادة جماعية، مضيفًا: «يجب معاقبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في بلادنا»
أوكرانيا: نتعرض لإبادة جماعية من قبل روسيا
وأضاف الرئيس الأوكراني: «نحن نتعرض لإبادة جماعية من روسيا».
وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.