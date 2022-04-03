زيلينسكي: نرجح توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لشبكة CBS الأمريكية: «نرجح توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا»، وفقًا لما أفادت به قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ووصف الرئيس الأوكراني، قبل قليل ما جرى في «بوتشا» بأنه إبادة جماعية، مضيفًا: «يجب معاقبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في بلادنا»

أوكرانيا: نتعرض لإبادة جماعية من قبل روسيا

وأضاف الرئيس الأوكراني: «نحن نتعرض لإبادة جماعية من روسيا».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.