مفاجأة غيرت حياته.. ملخص الكبير أوي 6 الحلقة الثانية بطولة أحمد مكي

بدأت الحلقة الثانية مسلسل الكبير أوي 6 بتناول العترة ابن الكبير أوي اللبن الذي قام باختراعه دكتور العيادة الصحية الهاثة بالمزاريطة في الحلقة السابقة، والذي يطور من چينات الشخث الذي يتناوله ويجعل جيه ينمو سريعا، وبعد تناوله أصبح جسده كبير ما جعل والده لا يصدق أنه ابنه.

وحتى يتأكد الكبير أوي أنه ابنه، أخذه للدكتر في العيادة الصحية حتى شرح له الأمر، وحتى يتأكد من ذلك، قام بسؤال ابنه عدة أسألة مختلفة، وبعد أن أجاب عليه، تأكد أنه ابنه وأخذه معه للمنزل مره أخرى.

مفاجأة قلب حياة الكبير أوي رأسا على عقب

وفي الصباح تفاجأ أخيه التؤام به، وأخذ يصرخ معتقدا أنه حرامي دخل المنزل، ولكن الكبير أوي شرح لچوني ابنه والأخ التوأم له ما حدث، وبعد نقاش طويل لإقناعهم بالتعايش مع بعضهم البعض، ذهب الطفلين للعب في حديقة المنزل، بينما كان الكبير أوي يرتب الملابس بعد أن قام بغسلها.

وأثناء قيام الكبير أوي بالأعمال المنزلية، جاء له المحافظ بعد أن سمع أن المزاريطة أصبحت في فوضى كبيره، ليجد أن دوار العمده نفسه في فوضى، ويتحدث مع الكبير أوي حول امور المزاريطة، محذرا إياه بسحب العمودية منه حال استمرت تلك الفوضى.