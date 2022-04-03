أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج: يارا تتورط في حادث قتل

انطلقت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار، وتقدم فيه «حجاج» شخصية «يارا الكردي» وهي فتاة تعمل قبطانة بحرية، ومتزوجة من رجل يغير من علاقتها بابن خالتها كريم قاسم «خالد» الذي يعمل معها، بسبب علاقتهما الوطيدة.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، بعد معرفة زوجها يوسف، الذي يقدم دوره أيمن قيسون، أنها ذهبت للقاء ابن خالتها في أحد الأماكن العامة، على الرغم من التنبيه عليها بقطع علاقتها به، إذ أنه يستأجر أحد الأشخاص لمراقبة خط سير زوجته.

وضمن أحداث مسلسل يوتيرن كانت «يارا» مع ابن خالتها «خالد» تناقش معه مشكلته مع والدته وأسرته بسبب زواجه من سيدة أكبر منه في السن بـ15 عامًا، ولديها أبناء، وبعد انتهاء جلستهما أبلغته أن زوجها يريد منها قطع علاقتها معه، وأنه عليه أن يتفهم ذلك.

أحداث مسلسل يوتيرن

وخلال عودة «يارا» مع «خالد» إلى المنزل، تعرضا إلى حادث في طريقهما، وصدما سيدة، وسقطت أرضًا وهي تنزف، وبعد أن فحصها ابن خالتها تبيّن أن السيدة توفيت، فقررا على الفور الهرب بالسيارة قبل أن يلاحظهما أحد.

وأقنع «خالد» ابنة خالته «يارا» بأن تنسى ما حدث في اليوم والحادث، حتى لا يتعرضا للمساءلة القانونية، وكذلك حتى لا يعلم زوجها بأنها كانت معه دون علمه، وفعلوا ذلك، إلا أن «يارا» لم تسلم من تأنيب الضمير، بينما لم يخبرها زوجها بأنه علم بمقابلتها مع «خالد» دون علمه.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج على قنوات cbc والأولى المصرية في تمام الساعة 6:15 مساءً، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساءً، و11:30 مساءً على الحياة.