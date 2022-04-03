بيومي فؤاد: مسلسل الكبير أوي ينفع يعيش طول العمر

أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «الكبير أوي»، كما تحدث عن الجزء السادس من العمل خلال لقائه في برنامج «Et بالعربي»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من العمل التي تم عرضها مساء أمس.

بيومي فؤاد تتحدث عن مسلسل الكبير أوي 6

وقال بيومي فؤاد: «أنا من وجهة نظري إن الكبير أوي ينفع يعيش طول العمر، زي المسلسلات الأجنبية، يمكن تكون شهادتي مجروحة لأني أحد ممثلين المسلسل ولكن وجهة نظري إنه هيعجب الناس جدا السنادي؛ لأنه «جنونة» شوية عن الأجزاء السابقة».

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي، معاناة الكبير أوي مع أطفاله بعد غياب هادية «دنيا سمير غانم»، فضلا عن معاناة جوني من الاكتئاب وزيادة وزنه بشكل كبير.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، محمد سلام، أسما ابراهيم، والطفل عبد الرحمن، والطفل يوسف صلاح، والعمل إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفى صقر، كما تشهد أحداث المسلسل تطورات الشخصيات بعد غياب السنوات الماضية، إذ يتزوج الكبير أوي من ابنة عمته بعد غياب هادية، وتغير جوني واتجاهه إلى صنع الفيديوهات، بينما يقع حزلئوم في عدد من المشاكل التي يهرب منها.

بيومي فؤاد يشارك في مسلسل المشوار

وفي سياق آخر، يشارك بيومي فؤاد في بطولة مسلسل «المشوار» بطولة الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، محمود الليثي، أحمد كمال، حنان يوسف، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، حيث يقدم دور جديد عليه في الدراما يختلف عن أعماله السابقة.