مسلسلات رمضان 2022.. الجمهور يشيد بأداء رمضان في المشوار

استقر جمهور موسم رمضان على الخريطة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2022، وخاصة مسلسل «المشوار» للفنان محمد رمضان، إذ استطاع أن يجذب الانتباه منذ الحلقة الأولى، بعد المشاهد التي جمعت بينه وبين الفنانة دينا الشربيني.

إشادة الجمهور بالفنان محمد رمضان

وأشاد الجمهور بأداء الفنان محمد رمضان، حيث نشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «وحش الدراما وصل»، وتعليق آخر «رمضان أحلى مع محمد رمضان»، وتعليق آخر جديد «ثقة في الله نجاح ياملك».

قنوات عرض مسلسل «المشوار»

يعرض مسلسل المشوار حصريًا على شاشة قنوات DMC، خلال أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد عرض الحلقة الـ 2 من مسلسل المشوار

لا يزال الجمهور يبحث عن مواعيد عرض الحلقة الـ 2 من مسلسل المشوار، فسيكون العمل حصريا على شاشة قناة DMC يوميًا، بعد أذان العشاء، في تمام الساعة الثامنة و10 دقائق، كما تعرض الحلقة الأولى من العمل مساء اليوم السبت الساعة 8:10 مساءً، بينما يعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 من صباح غد الأحد، وتأتي الإعادة الثانية غدًا في تمام الساعة الثانية مساء.

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

يقدم الفنان محمد رمضان الذي يعمل باليومية، ويحاول أن يكفي أهل منزله، وخاصة زوجته «ورد» التي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، وجمع بينهم بعض المشاهد الرومانسية، ومعهما ابنها «رحيم»، وهما يعانيان من العديد من المشكلات.