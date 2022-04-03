«فتحية» مُسنَّة تبيع جبنة فى كفر الشيخ: «ربنا بيراضينى»

تجاعيد «التعب والشقا» تغطى وجهها من عناء التجول فى الأسواق بحثاً عن رزقها، فهى تتخذ لنفسها زاوية على الأرض داخل الأسواق التى تتردد عليها، وتفرش بضاعتها وهى عبارة عن جرادل بلاستيكية، وأوانى استانلس، مليئة بالجبن القديم والقريش، لبيعها منذ الصباح الباكر حتى أذان العصر.

«فتحية»، 65 عاماً، سيدة مكافحة من أجل أبنائها تتجول فى الأسواق، وخاصة سوق مدينة بلطيم بكفر الشيخ، قالت لـ«الوطن»: «بقالى 25 سنة بتجوّل فى الأسواق، ببيع جبنة قديمة وقريش علشان أقدر أصرف على أبنائى بعد تعب زوجى، كان بيساعدنى لكن أصبح لا يقوى على العمل، علشان كده تحملت المسئولية لوحدى، والحمد لله ربنا بيراضينى وزباينى عارفينى».

تستيقظ السيدة الستينية مع أذان فجر كل يوم، لتحمل بضاعتها متوجهة إلى الأسواق تجوب كفر الشيخ من شرقها لغربها، ويعرفها الزبائن عن ظهر قلب، وأضافت: «بصحى الفجر علشان الرزق بيحب الخفية، وبحمل بضاعتى اللى بعملها بإيدى أو بجمعها من الفلاحين وبروح أبيعها فى الأسواق، وبلف المحافظة كلها، والناس عارفينى وبيستنونى، وبحاول أوفر مصروفات أسرتى من بيع الجبنة».

لا يقتصر عمل السيدة فتحية على ساعات النهار، بل إنها تعمل فى الليل أيضاً، حيث تقوم بتمليح «الجبن القديمة» فى منزلها بجانب شراء بعضها من المزارعين.

وأضافت: «بقالى 25 سنة شقيانة على عيالى، وما بتمّناش حاجة غير إنهم يبقوا كويسين، وربنا يكرمنى برحلة عمرة أختم بيها حياتى».